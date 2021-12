Maradona acusa filhas de esconder R$ 5,7 mi no Uruguai

Diego Armando Maradona denunciou duas filhas na Justiça alegando que elas esconderam US$ 1,8 milhão (R$ 5,7 milhões). O ex-jogador afirma que Dalma, 30, e Gianinna, 28, transferiram o montante para um banco no Uruguai. A intenção seria não declarar o rendimento ao fisco da Argentina.

Segundo Maradona, as duas agiram com influência da mãe, Claudia Villafañe. O craque pede que a justiça determine que as autoridades uruguais permitam que as movimentação financeira delas seja rastreada.

Maradona afirma que entrou com a ação porque luta "contra quem nos roubam, doa a quem doer".

