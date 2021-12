Maradona aconselha Messi a deixar a seleção argentina e vê perseguição ao astro

Maior nome da história do futebol da Argentina, Diego Maradona continua dando seus pitacos sobre os rumos da equipe nacional. O campeão e principal nome da conquistado do título mundial na Copa do 1986, que está se aventurando como técnico do Dorados, da segunda divisão do México, defendeu que Lionel Messi deixe a seleção e criticou a escolha de Scaloni como substituto do técnico Jorge Sampaoli.

Assim como aconteceu com Neymar no Brasil, Messi preferiu não se manifestar após a eliminação da Argentina na Copa do Mundo da Rússia. Ao ser questionado se gostaria de alguma declaração do jogador, Maradona afirmou: "Sim, eu gostaria que ele tivesse mandado todos nós à m.... Porque ele não é culpado por não ser campeão mundial", disse o astro em entrevista ao jornal Clarín.

"Na Fórmula 1, Vettel tem um ótimo motor, mas quem e vence é o Hamilton", compara. Depois, o ex-jogador comentou o que ele gostaria de dizer para a estrela do Barcelona: "Que não venha mais", se referindo à seleção albiceleste. O motivo? "Se o sub-15 perde, é culpa do Messi. O Racing perde para o Boca, e Messi é o culpado. É sempre culpa dele. É por isso que eu diria: 'Não vá mais, louco", explica.

Entre as polêmicas, Maradona afirmou, por exemplo, que perdeu o encanto com a seleção, embora tenha sido visto nos estádios da Rússia como um autêntico torcedor fanático nas partidas da Argentina no Mundial. "Hoje, a seleção não desperta em mim absolutamente nada. Nós perdemos isso. A paixão. Não podemos jogar com a Nicarágua, não podemos jogar com Malta. Não, irmão. Estamos jogando todo o prestígio que ganhamos na privada", analisa.

Troca de comando

Maradona também analisou a situação no comando técnico da Argentina, que demitiu Jorge Sampaoli e está sendo comandada pelo interino Lionel Scaloni. "Agora eles (dirigentes da AFA) colocaram Scaloni. Scaloni é um ótimo menino, mas ele não consegue dirigir 'nem o tráfico'. Como vamos dar a seleção argentina ao Scaloni? Estamos loucos?", questiona.

Antes de mudar de assunto, o ex-jogador conclui o pensamento. "E Scaloni diz: 'Estou pronto'. Mas como se eu nunca vi ele fazer um gol pela Argentina? Com todo o respeito. Como pessoa, podemos fazer um churrasco juntos. Mas como treinador da seleção, não", reclamou.

adblock ativo