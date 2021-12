Maracás sedia encontro dos pioneiros do motocross da Bahia

A cidade de Maracás, a 365 km de Salvador, recebe neste fim de semana uma competição que vai promover o encontro dos pioneiros do motocross da Bahia.

O 7º Motocross Maracás reúne mais de 150 pilotos, divididos em 12 categorias, que concorrem a R$ 7 mil em prêmios. De acordo com a produção do evento, algumas categorias são voltadas para participantes com mais de 60 anos.

Pioneiro e tricampeão baiano nos anos 80, Gerson Almeida, estará no encontro

Também participa do evento o tricampeão baiano da década de 1980, Gerson Almeida.

