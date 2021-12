Maracanã vai receber sorteio das chaves do futebol olímpico em abril

A Fifa anunciou nesta terça-feira que o Maracanã vai receber no dia 14 de abril o sorteio das chaves masculina e feminina do futebol olímpico do Rio-2016. O evento no estádio, que receberá as finais dos dois torneios nos dias 19 e 20 de agosto, terá início às 10h30. A entidade não revelou os detalhes do sorteio e nem quem serão os participantes.

A chave masculina terá 16 seleções, incluindo o Brasil, país-sede dos Jogos Olímpicos, e o México, atual campeão. Elas serão divididas em quatro grupos de quatro times. Resta apenas uma vaga na chave masculina. Estados Unidos e Colômbia vão decidir a classificação olímpica em março.

No feminino, serão 12 equipes, divididas em três grupos de quatro seleções. Para esta chave, ainda restam cinco vagas, que serão preenchidas até o dia 9 de março. No fim de semana, os Estados Unidos, seleção das mais vencedoras no futebol feminino, e o Canadá garantiram a classificação.

Ao contrário das outras modalidades, o futebol será disputado também fora do Rio de Janeiro. Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo receberão jogos tanto do masculino quanto do feminino em estádios que já haviam sediado partidas da Copa do Mundo de 2014.

