Mar Grande/Salvador terá congresso técnico na sexta-feira

Este ano, a 51ª Travessia Powerade Mar Grande/Salvador terá 102 nadadores, entre eles os campeões do mundo Allan do Carmo e Ana Marcela. A tradicional competição, que terá largada no domingo, a partir das 8h, na Praia do Duro, em Mar Grande, realizará o congresso técnico na sexta-feira, às 19h, no Colégio Mendel da Pituba.

Os atletas que estiverem na lista de classificação para a prova devem confirmar presença até terça, 16, às 18h. A Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), recomenda levar ficha de inscrição acompanhada do comprovante de depósito no valor de R$ 70.

Como acontece desde 1955, a competição promovida pelo Grupo A TARDE é cheia de desafios que começam na largada a partir da Ilha de Itaparica e a chegada na capital baiana.

Se dão bem aqueles que escolhem melhor rota. Usando essa opção, Ana marcela superou homens e mulheres em 2008. E também em 2012, quando venceu o próprio Allan do Carmo.

