Mano volta a escalar Coutinho entre titulares da seleção

O técnico Mano Menezes voltou a escalar o meia Philippe Coutinho, da Inter de Milão, entre os titulares da seleção brasileira em treinamento tático que comandou nesta segunda-feira, no centro de treinamento do Barcelona, onde o Brasil realiza uma semana apenas de testes por não ter conseguido agendar um amistoso para o período.



Na atividade, que durou apenas 11 minutos, o treinador formou o time titular com a seguinte escalação: Diego Alves, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e André Santos; Lucas, Ramires, Philippe Coutinho e Carlos Eduardo; Robinho e Alexandre Pato. Já os reservas, também posicionados no esquema 4-4-2, treinaram com Gabriel; Rafael, Alex, Henrique e Adriano; Sandro, Fernandinho, Douglas Costa e Hernanes; André e Hulk.

