Mano testa Philippe Coutinho no lugar de Hernanes

No segundo treino da seleção brasileira em Barcelona, o técnico Mano Menezes promoveu neste sábado uma mudança na equipe titular. O meia Philippe Coutinho, da Inter de Milão, foi testado no lugar de Hernanes, da Lazio, e formou o meio-campo do Brasil com Lucas, Ramires e Carlos Eduardo em um coletivo.



O ex-jogador do Vasco foi testado pelo comandante na atividade que contou com vitória dos reservas por 1 a 0, com um gol do meia Douglas Costa. Alexandre Pato e Robinho formaram a dupla de ataque do time titular.







Philippe Coutinho ganhou uma chance com Mano Menezes depois de mostrar personalidade em amistosos que a Inter de Milão realizou nos Estados Unidos. Titular neste sábado, Coutinho fez um dos gols dos reservas no coletivo da seleção na última sexta-feira em Barcelona.



Com apenas 18 anos de idade, Coutinho é uma das grandes promessas do futebol brasileiro e forte candidato a integrar a seleção brasileira que disputará a Olimpíada de 2012, em Londres, caso o Brasil se classifique para a competição.



A seleção encerrará o seu período de treinos em Barcelona na próxima terça-feira, quando disputará um jogo-treino contra o time B do clube catalão.



GRUPO COMPLETO - Neste sábado, o grupo da seleção brasileira ficou completo com a chegada do lateral-esquerdo Adriano, que defende o Barcelona. Ele foi convocado para o lugar de Marcelo, do Real Madrid, cortado por causa de uma gastroenterite, e não conseguiu chegar a tempo para o treino de sexta porque estava de folga em Ibiza.



Apesar de haver duas datas reservadas pela Fifa para jogos de seleções em outubro, até agora a CBF não confirmou a realização de nenhum amistoso. O único confronto garantido até o fim deste ano é o do dia 17 de novembro, contra a Argentina, em Doha, a capital do Catar.

