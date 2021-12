Mano mantém base em lista para jogo com Colômbia

O técnico Mano Menezes convocou nesta terça-feira, 30, a Seleção Brasileira para o amistoso contra a Colômbia, que será disputado no dia 14 de novembro em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e manteve a base que goleou Iraque e Japão neste mês, incluindo o meia Kaká, do Real Madrid.

Com a proximidade da Copa das Confederações, que será disputada em junho de 2013, Mano começa a ter uma preocupação extra em manter uma base, que será utilizada no torneio de preparação para a Copa do Mundo de 2014. E as boas atuações nos recentes amistosos contribuíram para que o treinador fizesse poucas alterações na lista de convocados.

Assim, o treinador voltou a lembrar Kaká, que não reconquistou a condição de titular absoluto do Real Madrid, mas mesmo assim foi um dos destaques das goleadas sobre Japão e Iraque, em que se entendeu bem com outros jogadores do setor ofensivo, como Oscar e Neymar.

A relação, de 21 jogadores, divulgada nesta terça possui pouquíssimas novidades, provocadas em sua maior parte por lesões. O treinador chamou o lateral-esquerdo Fábio Santos, do Corinthians, por não poder contar com os contundidos Marcelo e Alex Sandro. Mano também convocou o zagueiro Réver, do Atlético Mineiro, já que o vascaíno Dedé está contundido. E dessa vez, o técnico preferiu levar o volante Arouca, do Santos, ao invés de Fernando, do Grêmio.

Milésimo jogo da Seleção Brasileira, de acordo com a CBF, o amistoso contra a Colômbia será realizado em uma quarta-feira, portanto, os jogadores poderão participar normalmente da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada no fim de semana seguinte.

Assim, ao contrário do que se imaginava, Mano não chamou apenas um jogador de cada clube do futebol nacional, mesmo com a proximidade da reta final do torneio nacional. O Santos e o Corinthians tiveram dois atletas lembrados pelo treinador, que também ignorou as reclamações dos clubes europeus pelo fato do amistoso ser disputado nos Estados Unidos.

O jogo contra a Colômbia será o último da Seleção Brasileira em 2012 com a força máxima. A equipe ainda vai voltar a entrar em campo no dia 21 de novembro, quando disputará o segundo jogo do Superclássico das Américas contra a Argentina, mas só jogadores que atuam no futebol nacional podem participar desta partida.

adblock ativo