Mano diz que Colômbia não se resume a Falcao García

Mano Menezes se derreteu em elogios a seleção colombiana, nesta terça-feira, depois de anunciar a convocação dos 21 atletas que defenderão a Seleção Brasileira no amistoso que acontecerá no dia 14 de novembro, nos Estados Unidos.

O comandante procurou ressaltar as qualidades do artilheiro rival, mas lembrou o bom trabalho do técnico argentino José Pekerman. "Falcao García é um jogador difícil de marcar porque não joga fixo. Sabe se movimentar bem e vive momento extraordinário desde a temporada passada o que se reflete na seleção. Mas Colômbia não só é Falcao, tem um sistema tático muito bem desenvolvido", afirmou.

Mano destacou que o amistoso contra os colombianos vai ser um dos compromissos mais difíceis do ano para o Brasil. Por isso, pediu "uma boa atuação", diante de uma seleção que vai crescendo nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014.

Sobre o desempenho recente da Seleção Brasileira, Mano falou que o segundo semestre foi "bastante positivo", completando que espera ver a manutenção da evolução da equipe até a realização da Copa das Confederações, em meados de 2013.

