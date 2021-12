Mano cobra reação imediata do Flamengo no Brasileirão

O técnico Mano Menezes cobrou, após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro no Maracanã, uma reação imediata do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O treinador destacou a necessidade do time conquistar uma sequência de vitórias para ficar mais distante da zona de rebaixamento, o que dará mais tranquilidade para o restante do torneio.

"Se fizermos um início melhor neste segundo turno, os jogadores vão ter tranquilidade para se soltarem mais. O que acontece hoje é que há uma pressão por jogarem em uma zona da tabela em que não estão acostumados a jogar. Existe uma expectativa de recuperação e temos que dar mais que o esperado", afirmou.

Mano lembrou que o Flamengo teve um começo desastroso no Campeonato Brasileiro e só conquistou a sua primeira vitória apenas na quinta rodada, após empates com Santos e Atlético Paranaense e derrotas para Ponte Preta e Náutico.

"Independentemente de qual seja o adversário, e isso não significa desrespeito, precisamos iniciar o returno de uma maneira muito melhor que iniciamos o turno. Às vezes, é mais difícil enfrentar uma equipe que está na zona do rebaixamento do que jogar contra um time que está lá no alto. A postura tem que ser condizente com o que vale cada jogo. A partir de agora, isso influencia muito", disse.

Com 22 pontos, o Flamengo ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. O time carioca volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando receberá o Santos, no Maracanã, pela 20ª rodada.

