Manno Góes traz ideias das redes sociais para A TARDE

O novo reforço do jornal A TARDE vem das arquibancadas. Nesta segunda-feira, 2, o baixista, compositor e agora colunista esportivo Manno Góes fará sua estreia com a Coluna do Manno, que será publicada toda segunda-feira no A TARDE Esporte Clube. "Quero levar descontração para o leitor, a linguagem da arquibancada, tentando ser o mais espontâneo possível", afirma ele.

A idéia de Manno não é fazer análises técnicas, mas transmitir a visão do torcedor, além de tentar atingir aquelas pessoas que não entendem ou até não gostam de futebol.

Paixão de torcedor - O convite para assinar uma coluna surgiu por meio dos textos publicados nas redes sociais. Adepto a novos desafios, ele aceitou. "Estou realizando um sonho", diz.

Nessa nova fase, Manno vai reaprender a ter disciplina com horários para enviar os textos. Emanuel Góes Boa Vista chegou a cursar jornalismo. Porém, na época, a carreira de músico começou a decolar e ele trancou a faculdade para tocar, deixando a escrita apenas para compor.

O novo colunista está ansioso e empolgado para começar logo. "Estou gostando de escrever e já estou pensando no tema da coluna", revela.

adblock ativo