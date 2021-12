Mandantes decidem vaga às quartas da Champions em casa, sem público

Os jogos de volta dos quatro confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa que ainda não foram definidos serão disputados nos estádios dos times mandantes, com portões fechados. A decisão foi anunciada pela União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) nesta quinta-feira, 9, após reunião extraordinária do comitê executivo da entidade.

Isso significa que a Juventus (Itália) poderá receber o Lyon (França) em Turim, que o Manchester City (Inglaterra) medirá forças com o Real Madrid (Espanha) em Manchester, que o Bayern de Munique (Alemanha) e Chelsea (Inglaterra) jogarão em Munique e que o Barcelona (Espanha) enfrentará o Napoli (Itália) em Barcelona. As partidas ocorrerão nos dias 7 e 8 de agosto.

Segundo nota da Uefa, a decisão de fazer os duelos sem torcida se explica pela “proteção da saúde dos envolvidos nos jogos e do público em geral; a responsabilidade de providenciar as condições mais seguras possíveis para a realização das partidas, de forma a garantir a sequência da competição e a justiça esportiva em um cenário inconstante, já que alguns países liberaram público nos estádios, outros não”.

City e Bayern têm os cenários mais favoráveis, já que venceram os jogos de ida, fora de casa, por 2 a 1 e 3 a 0, respectivamente. A Juventus foi superada pelo Lyon, na França, por 1 a 0. Já Napoli e Barcelona ficaram no 1 a 1 na Itália. Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madri (Espanha), RB Leipzig (Alemanha) e Atalanta (Itália) já estão garantidos nas quartas de final.

A competição está suspensa desde 11 de março por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Em 17 de junho a Uefa anunciou que a retomada do torneio, a partir das quartas de final, seria toda ela realizada em Lisboa (Portugal), entre 12 e 23 de agosto, com partidas nos estádios José Alvalade (Sporting) e da Luz (Benfica), que receberá a decisão.

