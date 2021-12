Mancini e Doriva têm trios de ataque como ponto forte

Se os torcedores da dupla Ba-Vi fossem perguntados sobre o ponto forte de seus times para os clássicos que decidem o Campeonato Baiano a partir de domingo, 1º, às 16h, no Barradão, a maioria certamente citaria o ataque. É por lá que estão as principais contratações para a temporada e os destaques individuais de cada time até aqui.

E não estamos falando apenas de Marinho e Hernane, artilheiros de seus clubes neste ano, com oito e dez gols. É no setor ofensivo que se destacam outros reforços de pompa, como Kieza e Dagoberto no Rubro-Negro, e Thiago Ribeiro no Bahia, além de boas surpresas, como o também tricolor Edigar Junio, artilheiro do Baianão com cinco tentos.

Nos Ba-Vis, ao que tudo indica, não haverá espaço para a retranca. Os técnicos Vágner Mancini e Doriva vão manter as formações com três atacantes que vêm dando certo para ambos: o Esquadrão, com 22 gols marcados, e o Leão, com 20, têm os melhores ataques da competição.

As semelhanças não param por aí. Tanto o comandante rubro-negro como o tricolor usam o mesmo esquema, um 4-3-3, com um centroavante e dois atacantes pelos lados. Apesar do espelho em campo, cada um guarda as suas peculiaridades [veja os detalhes no infográfico abaixo].

"O Bahia tem um poder de fogo alto, tem que tomar cuidado. O que me preocupa é como a gente vai fazer essa marcação porque o Vitória também é um time ofensivo por si só. Para não sofrer com contra-ataques, temos que estar com o sistema bem ajustado", disse o técnico Vágner Mancini, do Leão.

Doriva, por sua vez, elogiou Marinho e prometeu uma marcação especial em cima do atacante: "Ele está realmente atravessando um momento muito bom, é um grande jogador. Geralmente joga mais pela direita e se movimenta bastante. Quem estiver perto dele vai precisar estar atento, temos que ter sempre um marcando ele e outro na sobra".

O comandante tricolor explicou uma peculiaridade do seu 4-3-3, a troca de posições entre Thiago Ribeiro e Edigar Junio. "Eles têm revezado de função nos últimos jogos, e dou essa liberdade para que troquem. Os dois gostam de jogar mais pelo setor esquerdo, mas vão bem também no centro ou na direita", disse.

Dúvida no Leão

Para o primeiro Ba-Vi, Mancini ainda não sabe se contará com o goleiro Fernando Miguel, o meia Tiago Real e o atacante Dagoberto, todos com dores musculares. Ainda assim, segundo o treinador, todos foram relacionados para a concentração, e só serão cortados, se for o caso, pouco antes do início do jogo. "Apenas Mattis [Guilherme, zagueiro] e Maicon [Silva, lateral direito] estão fora. Todos os outros estão à disposição", garantiu.

Em entrevista anterior, ele garantiu que não alteraria tanto seu 4-3-3. "É importante levar algo diferente para o clássico, mas não necessariamente uma surpresa sobre peças. Pode ser uma postura diferente, por exemplo", disse.

Doriva não tem tantos problemas como o rival. O atacante Hernane, que chegou a se ausentar de alguns treinos durante a semana, trabalhou normalmente nesta sexta-feira, 29, e vai para o jogo. Quem se tornou dúvida foi o meia Rômulo, que sentiu um incômodo na face posterior de uma coxa.

Para o técnico, esse será um grande diferencial em relação ao time que perdeu para o Vitória no primeiro Ba-Vi do ano por 2 a 0. "A gente estava fragilizado por conta das lesõe, mas desta vez, graças a Deus, vamos poder contar com força máxima, e isso faz toda a diferença", afirmou.

