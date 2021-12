Manchester United sofre, mas vence em estreia na Liga

Ainda abalado pelo fiasco da temporada passada, o Manchester United fez uma estreia pouco convincente na atual edição da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Diante de sua torcida, suou para vencer o Galatasaray por 1 a 0, pela primeira rodada do Grupo H.

O único gol da partida foi marcada logo aos 7 minutos de jogo, quando Carrick despontou dentro da área, após boa trama no meio-campo, driblou o goleiro e mandou para as redes. O gol, porém, não deu maior tranquilidade aos ingleses, que sofriam com as investidas do time turco.

Sem poder contar com Rooney, machucado, o Manchester tinha dificuldade de levar perigo no ataque. Em uma das raras boas chances de gol, Nani desperdiçou cobrança de pênalti, ao parar na defesa do goleiro turco.

Com pouco poder ofensivo, o Manchester contou com boas defesas de De Gea, que neutralizou o ataque do Galatasaray e garantiu a vitória dos anfitriões. O Manchester tenta superar a decepção da temporada passada, quando foi eliminado ainda na fase de grupos da competição.

No outro jogo do grupo, o Cluj derrotou o Braga por 2 a 0, com gols do brasileiro Rafael Bastos, ex-Bahia e Vitória. Com a vitória, o time romeno chegou aos três pontos e se igualou ao Manchester na chave. O Braga segue sem pontuar.

