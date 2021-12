Manchester United perde amistoso em estreia de Moyes

Substituto de Alex Ferguson, o técnico David Moyes estreou com derrota no comando do Manchester United neste sábado. Em seu tour de pré-temporada, o atual campeão inglês não resistiu ao Thailand All Stars e foi superado por 1 a 0, em amistoso disputado no Rajamangala National Stadium, em Bangcoc.

Diante de um público estimado em 50 mil torcedores, o Manchester não contou com seus principais jogadores. Wayne Rooney, machucado, voltou à Inglaterra após sofrer uma lesão na quinta-feira. Robin Van Persie só se reunirá à delegação na próxima partida do time, em seu périplo por Ásia e Oceania.

O gol da vitória dos tailandeses foi marcado no início do segundo tempo. Aos 4 minutos, o capitão Teeratep Winothai mandou para as redes e garantiu o inesperado triunfo sobre o tradicional time inglês.

A delegação do Manchester deixou a Tailândia logo após o jogo. O grupo viajou para Sydney, onde fará mais um amistoso de pré-temporada. Van Persie deverá estar à disposição para a partida.

