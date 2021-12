Manchester United ganha e sobe para sexto no Inglês

A campanha não é a que todos esperavam, mas as coisas parecem que estão melhorando para o Manchester United. Neste sábado, no último jogo antes do duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Olympiakos, na Grécia, o time do técnico David Moyes derrotou o Crystal Palace por 2 a 0, em Londres, e ganhou uma posição no Campeonato Inglês.

Após a 27.ª rodada, agora o Manchester United subiu para a sexta colocação, com 45 pontos. Tem a mesma pontuação do Everton, ex-clube de David Moyes, mas ganha nos critérios de desempate. No entanto, ainda está fora da zona de classificação para as competições europeias. Já o Crystal Palace segue ameaçado pela zona de rebaixamento - está em 15.º lugar com 26 pontos, apenas dois a mais que Sunderland, que abre a degola.

Em campo, o Manchester United foi melhor, mas só deslanchou no segundo tempo, quando contou com o faro de gol de seus dois melhores jogadores. Aos 17 minutos, o holandês Robin van Persie abriu o placar em cobrança de pênalti. Seis minutos depois, foi a vez de Wayne Rooney, agora de contrato renovado, deixar o seu e garantir a vitória.

