Manchester United anuncia contratação de Cavani

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira, 5, a contratação do atacante uruguaio Edinson Cavani, que estava sem clube desde junho quando encerrou seu vínculo com o PSG.

De acordo com o clube inglês, Cavani assinou por uma temporada com opção de outra adicional, no último dia da janela de transferências no futebol europeu.

"O Manchester United tem o prazer de anunciar a chegada do atacante Edinson Cavani. O uruguaio se junta a nós por uma temporada com a opção de mais uma", divulgou o time da cidade de Manchester.

O atacante de 33 anos chegou a ser sondado por clubes brasileiros, como o Grêmio e o Atlético-MG.

Além do uruguaio, o United anunciou nesta segunda a contratação do lateral-esquerdo brasileiro Alex Telles, do Porto, e o ala marfinense Amad Diallo, que estava no Atalanta.

