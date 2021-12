Manchester City é campeão da Supercopa da Inglaterra

O Manchester City abriu oficialmente a temporada 2012/2013 do futebol inglês com um título. Neste domingo, em partida disputada no Villa Park, em Birmingham, o atual campeão nacional garantiu o troféu da Supercopa da Inglaterra ao derrotar o Chelsea por 3 a 2.

O título deste domingo é o quarto da Supercopa da Inglaterra do Manchester City, que não era campeão deste torneio desde 1972. Os seus outros troféus foram garantidos em 1968 e 1937. O time se garantiu para o duelo por ser o campeão inglês, enquanto o Chelsea entrou em campo por ter vencido a última Copa da Inglaterra.

A conquista do Manchester City foi garantida com uma virada. O Chelsea abriu o placar da decisão aos 39 minutos do primeiro tempo, com o atacante espanhol Fernando Torres, que marcou após jogada individual do volante brasileiro Ramires. O time londrino, porém, ficou com um jogador a menos ainda na etapa inicial, com a expulsão do lateral sérvio Branislav Ivanovic aos 42 minutos.

O Manchester City teve um início de segundo tempo perfeito para garantir o seu título. O gol de empate foi feito pelo volante marfinense Yaya Touré, aos sete minutos, com um chute da entrada da grande área. O gol da virada foi marcado pelo atacante Carlitos Tevez aos 14 minutos. O argentino recebeu passe do meia francês Samir Nasri na meia-lua, cortou seu marcador e finalizou com precisão.

O terceiro gol do Manchester City saiu aos 19 minutos. O lateral-esquerdo sérvio Aleksandar Kolarov cruzou para Nasri, que bateu de primeira para fazer 3 a 1. O Chelsea diminuiu aos 34 minutos, com o lateral-esquerdo Ryan Bertrand, que aproveitou rebote dado pelo goleiro romeno Costel Pantilimon após finalização do atacante Daniel Sturridge para diminuir o placar, sem, porém, impedir a conquista do Manchester City.

