Maldonado negocia saída e abre caminho para Massa

A insatisfação declarada de Pastor Maldonado com o carro da Williams pode facilitar as negociações de Felipe Massa com a equipe. O brasileiro, que deixará a Ferrari no fim deste ano, deve ter o caminho aberto para acertar sua ida para o time britânico assim que o venezuelano confirmar sua transferência, segundo revelou a revista Autosport, nesta segunda-feira.

De acordo com o veículo, Maldonado e a PDVSA, sua patrocinadora, devem anunciar nos próximos dias que o piloto não seguirá guiando o carro da Williams em 2014. O venezuelano, que contaria com apoio da empresa estatal de até 20 milhões de libras por ano (cerca de R$ 70 milhões), já estaria negociando sua transferência com Lotus, Sauber e Force India.

Maldonado vem reclamando publicamente dos problemas técnicos e do fraco rendimento da Williams na atual temporada da Fórmula 1. Sem esperanças de se ver em uma situação mais favorável no futuro, o piloto da Venezuela já direcionou seu patrocinador para conversas com outras equipes.

Ainda segundo a Autosport, o fim do vínculo entre Maldonado e equipe não trariam maiores prejuízos à Williams porque as duas partes já teriam negociado uma compensação financeira ao time. Inicialmente, PDVSA assinara contrato de cinco anos, até 2015, com a equipe de Maldonado.

Massa, por sua vez, admite a negociação com a Williams, mas deixa seu futuro em aberto. O experiente brasileiro estaria conversando com outras equipes na tentativa de permanecer na F1 após o fim do seu ciclo na Ferrari.

adblock ativo