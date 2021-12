Malaio de 16 anos se torna piloto mais jovem a dirigir um F-1

O malaio Nabil Jeffri, de 16 anos, tornou-se hoje o piloto mais jovem da história a pilotar um carro de Fórmula 1 graças à oportunidade que lhe foi concedida pela Lotus em uma pista do aeroporto de Duxford. Jeffri fez testes aerodinâmicos e de pit-stops com a assessoria de um dos pilotos titulares, o finlandês Heikki Kovalainen, e do também malaio Fairuz Fauzy, reserva.

“Tive um dia incrível, um dos melhores de minha vida. Tenho de admitir que na primeira vez que entrei no carro senti medo. Todos me disseram que a aceleração seria inacreditável. Levou um tempo para eu me acostumar com isso, mas Heikki e Fairuz deram alguns conselhos e depois de um tempo eu já estava mais confortável e fui capaz de completar a programação do dia”, falou.

Jeffri disputa atualmente a Formula BMW Pacific, na qual ocupa a quinta posição. "É uma honra ter tido essa oportunidade e vai demorar para a animação passar. Continuarei trabalhando muito para que um dia possa me juntar a Heikki, Fairuz, Jarno e o resto do grid da F1”, encerrou Nabil.

Em corridas, o recorde de precocidade continua sendo de Jaime Alguersuari, piloto da Toro Rosso, que disputou seu GP de estreia, na Hungria, em 2009, com 19 anos, quatro meses e três dias. Antes dele, a marca era de Mike Thackwell, neozelandês que participou do GP do Canadá de 1980 com 19 anos, cinco meses e 29 dias.

