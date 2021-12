Málaga vence mais uma e aumenta crise no Milan

Provando ser mesmo a maior surpresa na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, o Málaga venceu o Milan por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Espanha, e manteve o aproveitamento 100% na competição. A derrota fora de casa aumentou a crise no clube italiano, que pode provocar até a demissão do técnico Massimiliano Allegri.

O Milan vem fazendo péssima campanha no Campeonato Italiano, com apenas sete pontos em oito rodadas. E agora também ficou em situação complicada na Liga dos Campeões. Apesar da derrota desta quarta-feira, segue na segunda posição do Grupo C, com quatro pontos, mas vê o terceiro colocado Zenit se aproximar com três pontos.

Enquanto o Málaga disparou na liderança, agora com nove pontos somado em três rodadas disputadas, esquenta a luta pela segunda vaga da chave nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Zenit venceu o lanterna Anderlecht por 1 a 0, também nesta quarta-feira, na Rússia, e passou a ameaçar a segunda posição do Milan.

No jogo desta quarta, o Málaga não se intimidou diante da tradição e força do Milan. O time espanhol, que faz a sua primeira participação na Liga dos Campeões, teve a chance de abrir o placar aos 44 minutos, mas Joaquin perdeu o pênalti. O mesmo Joaquin, no entanto, marcou o gol da vitória aos 19 do segundo tempo.

adblock ativo