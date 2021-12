Maitê Proença faz strip-tease após promessa pelo Botafogo

A atriz Maitê Proença cumpriu parcialmente, neste domingo, 29, a promessa de tirar a roupa se o Botafogo garantisse o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O strip-tease foi realizado ao vivo durante o programa Extraordinários, do SporTV.

O time carioca fez o dever de casa e foi campeão da Segunda Divisão. Maitê, que tinha feito a promessa em rede nacional em março deste ano, foi cobrada para fazer a sua parte. Ela até tentou escapar alegando que era apenas uma brincadeira, mas voltou atrás e decidiu cumprir com a palavra.

A apresentação foi cheia de sensualidade e humor. A atriz de 57 anos chegou no estúdio com um vestido preto brilhante, salto alto, luvas e gargantilha. Ela foi recebida pelos colegas, que estavam vestidos com trajes de gala.

Inicialmente, em uma brincadeira, Maitê começou o strip-tease, mas a "luz acabou" quando a loira tirou o vestido. "Diretor, o que aconteceu, é um problema na região? Estou pelada aqui, mas não vou ficar pelada o tempo todo'', antecipou.

Primeiro vídeo

O programa foi interrompido para o intervalo e, quando voltou, Maitê já estava vestida. Para aumentar a curiosidade do momento, ela argumentou que já tinha tirado a roupa e que não tinha culpa "se houve problema técnico e o SporTV não pagou a conta…'', brincou. O diretor, então, disse que ela teria que repetir a cena.

Foi iniciada uma votação pelo Twitter e os internautas decidiram que o strip-tease fosse repetido. Desta vez, o show foi às claras e Maitê tirou a roupa. Nua, ela revelou o corpo pintado nas cores do Botafogo, cobrindo as partes íntimas.

Vídeo completo

