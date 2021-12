Maitê Proença comenta strip-tease e fãs elogiam

A atriz Maitê Proença usou seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira, 30, para comentar o strip-tease feito por ela no programa "Extraordinários", do SporTV, em comemoração ao acesso do Botafogo à Série A do Campeonato Brasileiro.

Maitê publicou uma foto bem sensual de suas pernas cruzadas e na legenda escreveu: "Espero que tenham gostado. Fizemos o nosso melhor. No ‪#‎ExtraOrdinários‬, ontem à noite, o que aconteceu foi pra valer: uma cena corrida, sem recursos e sem retoques dentro de um programa ao vivo. Foi um salto sem rede, de peito aberto, pra você se divertir. Com todo o respeito. ‪#‎Botafogo‬campeao".

Os seguidores da atriz aproveitaram para a parabenizar pela ação. "Parabéns! Você é linda e super admiro a eu trabalho!", disse uma internauta. "Foi lindo Maitê. Uma honra ter você como musa do Botafogo", escreveu outro. "Maitê, parabéns! Foi lindo, corajoso, inovador e elegante! Nota 10!", elogiou um terceiro.

Confira!

