Mais veloz do dia, Vettel lidera 2.º treino em Cingapura

O alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, liderou a segunda sessão de treinos livres do GP de Cingapura, nesta sexta-feira, ao cravar o tempo de 1min46s660. A marca foi a melhor do dia no circuito de Marina Bay, que receberá a 15.ª etapa da temporada da Fórmula 1 no próximo domingo, a partir das 9 horas (de Brasília).



O australiano Mark Webber, também da Red Bull e líder do campeonato, foi o segundo mais veloz da segunda sessão, depois de ter terminado a primeira na liderança. O tempo de Webber (1min47s287), porém, foi bem inferior ao de Vettel.

