Mais veloz do ano, Gatlin projeta nova marca em Roma

Dono dos melhores tempos da prova dos 100 metros neste ano, Justin Gatlin afirmou que pretende correr ainda mais rápido nesta quinta-feira, quando disputará a etapa de Roma da Diamond League. Na capital italiana, o velocista norte-americano espera poder ser capaz de superar a expressiva marca de 9s76, obtida no último sábado, em Eugene, nos Estados Unidos, na terceira etapa do ano do circuito que reúne a elite do atletismo mundial.

Em grande fase, o campeão olímpico de 2004 também venceu nesta temporada a prova dos 100 metros da etapa de Xangai da Diamond League, cravando o tempo de 9s92, e ainda percorreu a distância em 9s87 no Meeting de Pequim, em dois eventos realizados no mês passado.

"Meu lema neste ano é apenas ir... Eu quero ir ainda mais rápido (em Roma)", afirmou Gatlin, que foi o único velocista a bater o astro Usain Bolt no ano passado, justamente em Roma, onde derrotou o campeão mundial e olímpico por apenas 0s01. O jamaicano, recordista mundial dos 100 metros, não estará disputando esta edição do evento realizado na Itália.

Dois meses após ser superado por Gatlin no Estádio Olímpico de Roma, porém, Bolt confirmou seu favoritismo no Mundial de Moscou, realizado em agosto, ao ficar com o ouro na prova mais rápida do atletismo.

