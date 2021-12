Mais um baiano vence e vai às quartas no Mundial de Boxe

O Brasil garantiu a presença de mais um representante nas quartas de final do Mundial de Boxe, que está sendo realizado em Almaty, no Casaquistão. Nesta terça, pela categoria dos leves (até 60kg), o baiano Robson Conceição conquistou a sua segunda vitória na competição ao superar o ucraniano Dmytro Cherniak.

O triunfo desta terça teve ares de vingança para Robson Conceição pois no Mundial anterior, realizado em Baku, no Azerbaijão, há dois anos, o brasileiro foi eliminado por um lutador da Ucrânia, uma das mais tradicionais escolas de boxe no mundo, o bicampeão olímpico Vasyl Lomachenko, que agora compete no boxe profissional.

Dessa vez, porém, Robson Conceição foi soberano diante de um competidor ucraniano e venceu o combate por decisão unânime dos juízes, com dois placares 29 a 28 e um 30 a 27. "Estou muito bem treinado... estou preparado para ser campeão!", garantiu o brasileiro após a luta.

Nas quartas de final, já nesta quarta-feira, Robson Conceição volta a lutar e enfrentará o indiano Vikash Malik. Em caso de vitória, ele já garante ao menos a medalha de bronze no Mundial de Boxe.

Outros dois brasileiros estão na mesma situação de Robson Conceição e vão lutar pelas quartas de final nesta quarta. Atual campeão mundial, o baiano Everton Lopes, da categoria dos meio-médio ligeiros (até 64kg), vai lutar com o lituano Evaldas Petrauskas. Já Patrick Lourenço no mosca-ligeiro (até 49kg) enfrentará o argelino Mohammed Flissi.

