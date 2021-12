Mais jogadores chegam e seleção deve treinar com 16 nesta tarde

O técnico Dunga realiza na tarde desta segunda-feira, em Los Angeles, o primeiro treino com bola da seleção brasileira visando à Copa América. Mas não terá o grupo completo. Deverão ir a campo apenas 16 jogadores, pois alguns ainda não chegaram aos Estados Unidos. O Brasil estreia na competição no dia 4 de junho, enfrentando o Equador, no Rose Bowl, em Pasadena.

Nesta manhã se apresentaram a Dunga os jogadores que atuam em clubes brasileiros e alguns de times europeus. Os santistas Lucas Lima e Gabriel, o goleiro Alisson, que está trocando o Internacional pela Roma, o lateral-esquerdo Douglas Santos, do Atlético-MG, e o zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, chegaram ao hotel por volta das 8h30 locais (12h30 de Brasília), em companhia do zagueiro Miranda (Inter de Milão), Luiz Gustavo (Wolfsburg) e Diego Alves, goleiro do Valência.

No início da tarde está prevista a apresentação do zagueiro Marquinhos (Paris Saint-Germain). Ele se juntará a Fabinho, Hulk, Jonas, Willian, o goleiro Ederson, Phillipe Coutinho e Gil e os 16 participarão do treinamento no StubHub Center, em Los Angeles, marcado para as 17h (21h de Brasília).

Outros três jogadores chegam hoje à Califórnia: Renato Augusto, Rafinha Alcântara e Douglas Costa. Mas como vão desembarcar durante a tarde e a noite, só irão trabalhar na terça-feira.

O grupo só estará completo na próxima segunda-feira, quando se apresentam Filipe Luis e Casemiro. Elias chega na terça e Daniel Alves, que ficou mais um dia na Espanha fazendo tratamento, na quarta-feira.

Nesta manhã, Dunga comandou um treino físico no StubHub Center com os oito jogadores que se apresentaram no domingo.

adblock ativo