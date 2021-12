Mais de nove mil ingressos já foram vendidos para o Ba-Vi

Mais de nove mil ingressos para o clássico Ba-Vi foram vendidos até as 18h30 desta terça-feira, 30, nos postos de venda em shoppings centers de Salvador [veja abaixo os locais], de acordo com a assessoria do Leão. A partida será realizada no estádio do Barradão, no próximo sábado, 4, às 16h30, pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão.

O primeiro lote de ingressos promocionais - ao todo, 10 mil entradas - foram vendidos exclusivamente para torcedores do Rubro-negro, ao preço de R$ 25 (inteira) e R$ 50 (meia), apenas para a arquibancada. As vendas se encerram nesta terça. A partir de quarta, 1º, os bilhetes serão comercializados pelo valor de R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).

A torcida do Bahia terá direito a 10% das entradas, o equivalente a 3 mil ingressos. O setor da cadeira é exclusivo para torcedores do Leão e terá bilhetes vendidos a partir desta quarta por R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira). O Vitória informou que em média 30 mil ingressos serão colocados à venda.

Espaço VIP

O Vitória lançou nesta terça um novo espaço para assistir aos jogos no Barradão, chamado Camarote Lounge, que será inaugurado no BA-VI. Os 60 torcedores - número de bilhetes colocados a venda para a área VIP - que estiverem dispostos a desembolsar R$ 200 terão direito a estacionamento exclusivo e bebida incluídos no valor do ingresso.

