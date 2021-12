Mais de 50% dos jogos do feminino não têm médicos

Levantamento de A TARDE mostra que 111 jogos da Federação Bahiana de Futebol (FBF) foram denunciados nos últimos seis meses ao Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia por falta de médicos no estádio. Os dados são de setembro de 2015 a fevereiro de 2016 [confira abaixo].

Em 91 dessas partidas, não foi comprovada a presença de médicos sobre nenhuma hipótese, sendo as equipes envolvidas punidas pelo tribunal com advertência ou multa.

No período levantado foram registradas denúncias nos Campeonatos Masculino Profissional, Masculino Sub-20, Intermunicipal e Feminino. Existem ocorrências também no Juvenil (para jovens até 17 anos) e até no Infantil (para menores de 15 anos).

A ausência fere os regulamentos individuais destas competições (elaborados pela própria FBF), que obriga que os times levem a campo pelo menos um médico registrado no Conselho Regional de Medicina. No profissional, descumpre também o Regulamento Geral de Competições da CBF, no seu artigo 69, parágrafo 4º.

Para se ter ideia da recorrência do caso, os jogos denunciados por todas as outras infrações aos regulamentos (como atraso no início da partida, comportamento inapropriado do público ou objetos atirados no campo) no mesmo período somam 110, sejam os times considerados culpados ou não pelas acusações.

O torneio mais afetado foi o Baiano Feminino, disputado entre outubro e janeiro. O torneio teve 62 jogos ao todo - destes, 32 foram denunciados pela infração e em apenas um foi provado o contrário, inocentando os clubes. Metade dos duelos do Estadual, portanto, não tiveram um médico levado por nenhum das equipes envolvidas. Os duelos denunciados por todas as outras ocorrências somam 12.

Outra competição com alta incidência de jogos sem médicos é o Intermunicipal, considerado, segundo a FBF, 'o maior campeonato amador do mundo'. Dos 218 duelos do torneio, 46 foram denunciados por ausência de um profissional de saúde e em 41 (quase 20%) os times foram condenados. As partidas denunciadas por todas as outras infrações possíveis somam 40.

João da Hora, diretor de futebol do Ypiranga, time feminino criado no ano passado em Irecê, foi um dos dirigentes em dificuldade no Baiano Feminino. No Estadual, o Ypiranga fez apenas três jogos em casa. Nos três, acabou denunciado e punido pelo TJD-BA por falta de médicos. Das três partidas como visitante, acabou punido em um, contra Mundo Novo.

No primeiro em casa, contra Ribeira do Pombal, recebeu advertência porque a prefeitura de Morro do Chapéu (onde ocorreu a partida) provou ter levado um profissional seu para o estádio. Fora de casa, contra Mundo Novo, recebeu advertência por ser réu primário. Nos outros dois como mandante, foi multado em R$ 250 por cada. Pagou no final R$ 500 pelas quatro infrações.

Da Hora conta que a diária de um médico para ficar quatro horas acompanhando o jogo custa, "a preço camarada", no mínimo, R$ 500. Para se ter ideia, a bolsa mensal das atletas do São Francisco, campeão dos últimos 15 anos do Estadual da categoria custa, no máximo, R$ 750.

As multas aplicadas pelo TJD-BA aumentam de acordo com a recorrência dos times, e podem chegar a até R$ 5 mil. Todo esse dinheiro é destinado para a FBF. A quitação destas multas é cobrada dos times no momento da inscrição.

Da Hora reconhece que é mais vantajoso para os times bancarem as multas do que os custos com médicos: "É praticamente impossível para o esporte do nosso nível custear essas diárias. No último Baiano, eu paguei R$ 500 de multas. Fica até mais fácil, financeiramente falando, pagar as multas do que pagar um médico por partida".

Indisponibilidade

O custo para bancar um médico numa partida, porém, não é o único empecilho para os dirigentes. A reportagem de A TARDE ouviu dirigentes de clubes e de ligas amadoras envolvidas nos torneios que aparecem no levantamento, e todos se queixam da dificuldade de encontrar médicos disponíveis no interior.

"Todos sabem que a falta de médicos no interior do Brasil é muito grande. Tem até aquele programa 'Mais Médicos' para resolver isso", queixa-se o presidente da liga amadora de Cachoeira, Grinaldo da Silva.

"Acredito que 60% das seleções que disputam o Intermunicipal têm essa dificuldade, e isso acontece ano após ano. A gente só consegue resolver por conta de amizade, do médico gostar e torcer pelo time da cidade. Mesmo assim, a diária é de pelo menos R$ 800", completa Grinaldo.

Os cartolas alegam que, por serem jogos geralmente nos finais de semana, os médicos preferem gozar de folga ou já estão envolvidos em plantões. Pesa conta os times também o fato de alguns médicos só irem a determinadas cidades para atender, morando, de fato, em cidades distantes - o que exigiria também dos clubes o custeio do transporte e da alimentação dos profissionais.

"Muitas vezes a gente até tem o dinheiro, mas o médico simplesmente não quer ir para a partida. A não ser que o prefeito ou algum político tenha moral para pegar o telefone e dizer para ele 'você vai'. É difícil, a gente sabe do risco que é, mas essa é a realidade", reclama da Hora.

O próprio João cita um caso no último Baiano Feminino em que as jogadoras foram expostas a riscos por falta de um médico. No duelo em Mundo Novo, diversas atletas passaram mal por conta do excesso de cau espalhada para delimitar as linhas do campo - que não era de grama, e sim de terra batida, aumentando a flutuação do material no ar. O ocorrido foi denunciado em matéria de A TARDE no dia 22 de novembro.

"Se tivesse um médico lá na hora ele certamente não deixaria a FBF liberar um jogo em campo de terra com toda aquela cau", reclama o dirigente do time feminino do Ypiranga.

*Colaborou Juliana Lisboa

