Mais de 28 mil ingressos já foram vendidos para Ba-Vi

A torcida Tricolor promete casa cheia para confronto diante do seu maior rival neste domingo, 10, às 16h, na Arena Fonte Nova, válida pela oitava rodada do Campeonato Baiano.

O clube divulgou na manhã deste sábado, 9, que mais de 28 mil já foram adquiridos para o embate. Vale lembrar que, por decisão do Ministério Público do estado (MP-BA), o clássico será de torcida única.

O valor do bilhete varia entre R$ 25 e R$ 140, sendo que crianças de até 11 anos não pagam, com exceção do Lounge, onde o limite é de até 6 anos.

Quem adquirir o ingresso, poderá comprar até quatro por pessoa e os adeptos que resolveram comprar no dia do clássico, terão que pagar em dinheiro.

