Maior evento de CrossFit acontece em São Paulo

Praticantes de CrossFit se enfrentam a partir desta sexta-feira, 17, no Monstar Series, o maior evento do segmento na América Latina. Atletas amadores e de alto rendimento participam da competição, que acontece no Ginásio do Ibirapuera.

A expectativa é esportistas dos Estados Unidos, Canadá, Itália e de vários países da América do Sul participem do evento, que segue até domingo, 19.

O Monstar Series tem o objetivo de promover a modalidade.

adblock ativo