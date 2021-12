Maior corrida off-road do mundo tem largada neste sábado

A competição esportiva mais importante da primeira semana de janeiro não acontece nos campos ou nas quadras, mas nas areias do deserto. Neste sábado, 3, será dada a largada comemorativa para a 37ª edição da maior corrida off-road do mundo, o Rally Dakar.

Esta é a 7ª edição consecutiva que a prova acontece na América do Sul, tendo saído do território africano desde 2009. O percurso, que varia entre 8.159 e 9.295 km, dependendo da categoria, tem início e término na capital argentina, Buenos Aires.

Os competidores vão passar por Argentina, Bolívia e Chile, destacando os trechos que passam pelo Deserto do Atacama, no norte do Chile, e a famosa Cordilheira dos Andes. As motos e quadriciclos percorrem 9.295 km, sendo 4.752 km com tempo cronometrado.

Já os carros, vão correr 9.111 km, sendo 4.578 contra o tempo. Por fim, os caminhões tem um percurso mais curto, atravessando 8.159 km e enfrentando 3.759 km contra o cronômetro . O pódio de chegada será no dia 17 de janeiro.

A novidade desta edição fica por conta da etapa Maratona, onde nenhum competidor pode obter ajuda dos carros de apoio, somente ajuda mútua entre os corredores. Este tipo de etapa será dividida em dois dias de competição para cada categoria.

Brasileiros

O Dakar deste ano reúne 665 competidores de 53 nacionalidades distintas. Entretanto, nesta edição, o Brasil tem uma participação pequena, em comparação inclusive com participações brasileiras em competições passadas.

Apenas 5 participantes do Rally Dakar 2015 são brasileiros. O experiente Jean Azevedo disputa a categoria motos, que já participou 13 vezes no Rally Dakar. Sua melhor posição foi o quinto lugar na classificação geral de motos em 2003, quando a corrida ainda era na Africa. Além disso, correu mais três vezes o Dakar na categoria de carros e é pentacampeão do Rally dos Sertões.

A dupla Guilherme Spinelli e Youssef Haddad também voltam a competir na categoria dos carros. Spinelli inclusive já conseguiu uma nona posição na classificação geral dos carros em 2011. Haddad, que já correu ao lado de Jean Azevedo, sera o navegador da dupla.

Terminam a curta lista de brasileiros os estreantes Andre Suguita, na categoria de quadriciclos, e Eduardo Sachs, que sera navegador do português Ricardo Leal na categoria carros. Se Suguita terminar a prova, será o primeiro brasileiro a realizar tal feito na competição.

Já Sachs foi chamado em cima da hora para substituir o compatriota Maykel Justo, que desistiu após conflitos na agenda com encontros comerciais de seu trabalho. Ambos fazem parte da equipe BAMP, sigla que significa Brasil, Angola, Moçambique e Portugal, que é um projeto dos países que falam a língua portuguesa para uma cooperação entre estruturas, pilotos e equipes dos países.

