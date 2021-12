Maicon marca e Inter vence Barcelona por 3 a 1

Em um jogo em que Messi foi anulado em campo, a Inter goleou o Barcelona por 3 a 1, pelo primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira, 20, e deu importante passo para chegar a mais uma final, o que não acontece desde 1972, quando foi derrotado pelo Ajax de Cruyff.

Com o resultado, a Inter pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta no dia 28 de abril que estará classificada para a final. Já o Barça precisa vencer por 2 a 0, ou manter uma diferença de três gols na próxima partida, no Camp Nou.

O primeiro tempo foi dominado pela Inter de Milão, que marcou forte a saída de bola do Barcelona. Messi, bem marcado por Thiago Motta e Cambiasso, ficou apagado na primeira etapa. Todas as jogadas de ataque do time catalão passaram pelos pés de Xavi que, seguido de perto por Sneijder, não conseguiu criar lances de gol.

Cercado pela Inter, o Barça arranjou uma brecha e, aos 18, Maxwell cruzou da linha de fundo para Pedro, que finalizou com força de dentro da área e abriu o placar. Com o gol, o Barcelona se soltou mais em campo e conseguiu equilibrar a partida. Mas a Inter seguiu com a forte marcação e, após cruzamento de Eto'o pela direita, Milito dominou dentro da pequena área do Barcelona e serviu Sneijder, que chutou no contrapé de Valdés, empatando a partida aos 29 minutos.

No início da segunda etapa, Maicon aproveitou cruzamento de Milito pela lateral e chutou forte no canto direito de Valdés, virando a partida. Logo depois o Barcelona chegou a assustar o time italiano com um chute de Messi e uma cabeçada de Busquets, defendidas por Júlio César. A Inter mostrou superioridade e, após um cruzamento de Maicon pelo lado direito, Sneijder desviou de cabeça na pequena área do Barcelona e Milito marcou, também de cabeça.

O Barcelona tentou reagir e pressionou o adversário nos últimos 20 minutos, em cobrança de falta de Messi e em uma linda bicicleta de Pedro, novamente defendidas pelo arqueiro brasileiro. A Inter não se intimidou e segurou a reação do time catalão.



Messi x Brasil - Na disputa particular entre Messi e o jogadores brasileiros da Inter de Milão, os canarinhos levaram a melhor. Messi foi domado no meio de campo por Thiago Motta e, nas raras vezes em que chegou perto da pequena área milanesa, não conseguiu passar pelo zagueiro Lúcio. As tentativas dos chutes a gol do argentino pararam nas mãos de Júlio César.



Brasil x Brasil - No duelo entre jogadores brasileiros, os atletas da Inter de Milão se deram melhor. Maicon foi um dos destaques do jogo. O lateral-direito da Inter e da Seleção Brasileira marcou o segundo gol de sua equipe e fez o cruzamento para o terceiro. No entanto, aos 25, contundido após trombada com Messi, foi substituído por Chivu. Thiago Motta marcou Messi com eficiência. Já Lúcio comandou a defesa da Inter, segurando a pressão do Barça nos minutos finais.



Daniel Alves e Maxwell jogaram bem pelo time catalão. O lateral-esquerdo participou do lance do gol do time espanhol, substituindo à altura o titular Abidal. Já Daniel Alves apoiou bem pelo setor direito do Barcelona, mas foi ofuscado por Maicon, companheiro de Seleção .

