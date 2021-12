Mahalo Surf Eco Festival: 3º dia acaba em clima de indecisão

O terceiro dia do Mahalo Surf Eco Festival terminou ainda em clima de indecisão. Ficaram para esta manhã quatro das 24 baterias da segunda fase, na qual os classificados enfrentam os cabeças de chave do campeonato. Ainda nesta sexta-feira, 30, começa a terceira fase e a disputa fica mais acirrada. Agora serão apenas 12 baterias, com confrontos entre 48 atletas.

Enquanto a lista vai se afunilando, não é só a responsabilidade dos atletas que aumenta. Em uma sala reservada do centro técnico fica uma galera que ninguém vê, mas que exerce papel fundamental nessa corrida rumo ao pódio. Sim, estamos falando dos juízes.

No campeonato, que vale 6.000 pontos no ranking mundial do WSL Qualifying Series, o júri precisa ter sete integrantes, com pelo menos quatro internacionais. Para essa missão em Itacaré, foram convocados profissionais dos EUA, Espanha, Austrália e África do Sul. Completam o time um baiano, um pernambucano e um catarinense.

Mas essa história tem um oitavo personagem. Trata-se do 'head judge', ou chefe dos juízes, posto ocupado aqui pelo paulista Sérgio Gadelha. "Temos critérios para diferentes condições de mar. Os critérios para avaliar a qualidade das manobras são velocidade, força e fluidez", explica.

Os juízes pontuam de zero a dez, levando em conta cinco conceitos: pobre, fraco, regular, bom e excelente. Depois, são descartadas a menor e a maior nota e tira-se uma média da soma das intermediárias. Mas o desafio não está na matemática. "Porque o critério é subjetivo", observa Gadelha.

É aí que entra em cena outro time que também atua nos bastidores. Na sala ao lado da dos juízes trabalha a equipe responsável pela transmissão ao vivo pela internet. É nessa porta que Gadelha bate para pedir aquele replay esclarecedor, nos casos de grande disparidade entre notas.

O pedido vai para o carioca César Luna, editor de corte. Ele coordena cinco cinegrafistas. São três câmeras de olho nos quatro surfistas de cada bateria, uma que registra imagens da praia e outra que sobrevoa a área em um drone. "Assisto a todas de uma vez só. É uma edição ao vivo. Se eu errar, todo mundo vai ver", diz.

*A repórter viajou a convite da produção do Festival

