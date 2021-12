Magreza de Neymar chama atenção em foto

O novo astro do Barcelona, Neymar, sempre chamou atenção pelos dribles, dancinhas e penteados. Mas agora o que está chamando atenção de todos é o físico do brasileiro. Em foto publicada nesta quinta-feira, 8, pelo clube catalão, a magreza do atacante causou espanto no desembarque na Malásia para último amistoso na Ásia.

Diagnosticado com anemia pelo departamento médico do Barça há cerca de três dias, o craque perdeu sete quilos desde que foi constatado com o problema.

Após a Copa das Confederações, ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada das amígdalas. O procedimento foi realizado para ganhar massa muscular, porém, devido a uma baixa de ferro significante emagreceu.

A estreia no Campeonato Espanhol, que deve marcar a estreia oficial de Neymar, acontece no próximo dia 18, contra o Levante, no estádio Camp Nou.

