Magnata russo ligado ao Corinthians tem morte misteriosa

O bilionário russo no exílio Boris Berezovski, conhecido no Brasil por seu envolvimento na parceria entre MSI e Corinthians, foi encontrado morto em Londres aos 67 anos, informou a polícia neste sábado, 23.

Berezovsky chegou a ser convocado pela justiça brasileira para prestar esclarecimentos sobre seu envolvimento na parceria entre Corinthians e MSI iniciada em 2004 e que rendeu o título brasileiro do ano seguinte.

A associação, encerrada em 2007, provocou uma série de investigações no Brasil sobre lavagem de dinheiro envolvendo Berezovsky.

De acordo com a polícia britânica, a morte do magnata é "inexplicável". As autoridades anunciaram uma investigação para estabelecer as causas do óbito.

"Sua morte é tratada atualmente como inexplicável e uma investigação completa foi iniciada", indicou em um comunicado a delegacia do Tamisa, encarregada da investigação.

Segundo a imprensa britânica, o empresário foi encontrado morto no banheiro de sua casa, no Surrey.

Um renomado advogado russo, Alexandre Dobrovine, disse à TV russa que o magnata teria se suicidado, uma suspeita levantada pela imprensa britânica, mas que ainda não foi confirmada.

"Recebi um telefonema de Londres dizendo que Berezosvki se suicidou", declarou Alexandre Dobrovine à emissora Rossia 24.

"Nos últimos tempos, Berezovski estava em um estado horrível, muito depressivo: ele tinha muitas dívidas, estava quase arruinado, vendendo suas obras de arte", acrescentou o advogado.

O empresário Demian Kudriavtsev, amigo de Berezosvki, rejeitou a versão de suicídio: "Não acredito nisto! Pessoalmente, não sei o que ocorreu, mas não há qualquer sinal aparente de suicídio", disse à agência de notícias russa RIA Novosti.

Uma fonte ligada ao entorno de Berezovski disse que o magnata morreu de enfarto.

Berezovski teria "pedido perdão" ao presidente Vladimir Putin e gostaria de retornar à Rússia, declarou por sua vez o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao canal russo Vesti 24.

Eminência parda do Kremlin nos tempos de Boris Yeltsin, Berezovski caiu em desgraça com a chegada ao poder de Vladimir Putin e obteve o status de refugiado político na Grã-Bretanha em 2003.

Em várias ocasiões, Moscou pediu a Londres, sem êxito, a extradição deste controvertido empresário, acusado na Rússia de ter tentado organizar um golpe de Estado.

Berezovski era alvo de inúmeras investigações na Rússia e a última data de maio do ano passado, após o magnata oferecer uma recompensa para quem "detivesse o perigoso criminoso Putin".

No verão passado, ele iniciou um processo contra o bilionário Roman Abramovitch, proprietário do clube britânico de futebol Chelsea.

Berezovski acusava seu ex-associado e amigo Abramovitch de o ter obrigado por meio de "ameaças" e "intimidações" a vender em 2001 sua parte no grupo petrolífero Sibneft por 1,3 bilhão de dólares, um preço, segundo ele, muito abaixo do valor real da companhia. Ele gastou 35 milhões de libras (41 milhões de euros) processando Abramovitch.

