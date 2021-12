Magnano pede menos erros para Brasil superar a Sérvia

Derrotada pela Espanha na segunda-feira, 1º, a Seleção Brasileira masculina de basquete tentará se reabilitar nesta quarta-feira, 3, às 13 horas (de Brasília), diante da Sérvia, pela penúltima rodada do Grupo A do Mundial, em confronto decisivo na luta pela vice-liderança da chave, pois cada equipe soma duas vitórias e uma derrota, assim como a França. Preocupado em evitar novo tropeço, o técnico Rubén Magnano destacou a importância da equipe cometer menos erros nesta quarta.

"Precisamos tratar de diminuir nossos erros que foram muito acentuados contra a Espanha para termos possibilidades de vitória. Vamos continuar buscando a melhor classificação possível na primeira fase da Copa do Mundo", garantiu o treinador do Brasil.

Magnano conhece bem o poderio do adversário, mas destaca que o mais importante é a seleção se concentrar em impor o seu jogo. "Nós temos que tratar de fazer nosso jogo e tudo bem feito. A partir daí temos grandes possibilidades de vitória. Vamos enfrentar um adversário forte, que tem um conjunto muito bom e que vai exigir muito da nossa equipe", analisou.

Nesta quarta, o Brasil deverá ter preocupação especial em conter as jogadas do armador Milos Teodisic e também o pivô Miroslav Raduljica, que atua no Milwaukee Bucks, na NBA.

O ala Alex Garcia pediu para os jogadores esquecerem a derrota para a Espanha e se concentrarem no duelo com a Sérvia, pois a vitória pode deixar a equipe próxima de assegurar o segundo lugar do grupo, ainda mais que na rodada final da chave o Brasil vai encarar o Egito.

"A Sérvia é um time muito forte, mas temos que seguir buscando a melhor classificação possível. Nosso objetivo era terminar em primeiro, mas perdemos para a Espanha. Agora é buscar a vitória para ficar em segundo que será muito importante para a sequência do nosso trabalho", disse.

