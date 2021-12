Mães emocionam as feras do UFC

Dentro do octógono, os holofotes estão todos voltados para os cascas-grossas do MMA (artes marciais mistas, em inglês). Fora dele, quem reina são as verdadeiras feras, mais conhecidas como mães.



Mesmo com as preocupações e os anseios, relacionados às possíveis lesões e ferimentos dos filhos, a grande maioria delas incentiva as crias na prática do esporte.



A psicóloga Rejanete Marcelino costuma abrilhantar os combates do filho Bruno "Carioca", integrante do time de pesos-médios (até 84 kg) do UFC (Ultimate Fighting Championship), principal organização do MMA no mundo. Durante as lutas, é comum ouvir seus gritos de incentivo.



"Com Bruno lá em cima, fico em um estado de nervos, que, se eu não extravasasse, teria um ataque. Meus gritos são formas de motivá-lo e também de relaxar", conta.



Rejanete foi fundamental para que Carioca não desistisse do MMA entre 2012 e 2013. Ele teve overtraining (carga de exercícios acima da capacidade do corpo), seguido de lesões sérias e depressão, e pensou em parar.



"Eu lhe disse para continuar, sim. Faz tudo para chegar até o UFC e, quando consegue, desiste?! Não! Ele precisava, pelo menos, viver a experiência que tanto sonhou. Hoje, está bem e feliz", celebra.



De lesões, a médica Marina Correia entende bem. Não só pela profissão, mas também por dramas enfrentados junto ao filho, o peso-pesado Antônio Rodrigo "Minotauro", irmão gêmeo do meio-pesado Antônio Rogério "Minotouro".



Mãe de cinco filhos e também educadora física, Marina serviu como ponte para que o esporte pulsasse mais forte no coração dos gêmeos: "Desde pequenos, praticam artes marciais. E quando Minotauro decidiu ingressar no MMA, foi morar comigo nos Estados Unidos, o que o ajudou muito".



Ela escreveu o livro "Meus Filhos Minotauro & Minotouro - Lenda e Superação", que relata as histórias dos lutadores. Uma delas, que abre a publicação, é o maior drama por qual Minotauro passou.



"Aos 11 anos, Rodrigo foi atropelado por um caminhão e passou por muitas cirurgias. Precisou reconstruir o diafragma, ficou internado cerca de um ano e ainda tentou fugir do hospital. Quando se recuperou completamente, tive certeza de sua força e garra, que influenciaram Rogério", relembra.



Saudade



A distância 'nocauteia' Maria de Lourdes, mãe do peso-pesado Júnior "Cigano", e Ivete Nunes , genitora de Amanda "A Leoa" Nunes (da categoria feminina do UFC, até 61 kg).



Cigano vive na ponte aérea Rio de Janeiro-São Paulo-Salvador, enquanto Maria mora em Caçador (SC). Ivete reside na Bahia. Amanda, em Miami, nos Estados Unidos.



Ambas reúnem amigos e familiares em dias de luta dos filhos, e dizem sentir orgulho da carreira e da determinação deles. "No início, fiquei com medo, pois não conhecia o esporte. Hoje, rezo muito, fico nervosa e empolgada, torcendo para que ele sempre saia vencedor", afirma Maria.



Já Ivete diz que sempre acreditou na realização do sonho da Leoa: "Desde pequena, ela sempre foi 'retada'. Sabia o que queria, era determinada. Tinha certeza que seguiria por um caminho repleto de vitórias".

