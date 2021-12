Muito além das quatro linhas! Na noite deste domingo, 9, uma imagem viralizou na internet após os jogos válidos pela 24ª rodada do Brasileirão. No vídeo, uma mãe narra os lances da partida entre Palmeiras e Corinthians, no Alianz Parque, para o filho deficiente visual.

O menino de 11 anos tem apenas 10% da visão. Em entrevista ao canal SporTV, a mãe falou que um dos lugares onde o filho, Nícolas, se sente mais feliz no mundo, é quando ele esta no estádio no Palmeiras. As imagens emocionaram os amantes do futebol, que repercutiram suas opiniões nas suas redes sociais.

Além da repercussão, Silvia Grecco, mãe do Nicolas, compartilhou um vídeo nas suas redes, onde o menino parece estar comemorando.

Lorena Murici* Mãe narra jogo do Palmeiras para filho deficiente visual

imagem bacana demais mãe e filho (provavelmente). Ela descreve os lances pra ele, que é deficiente visual. pic.twitter.com/OjnEuj6jUr — monza preto 93 (@bolivarzea) 9 de setembro de 2018

Torcedor deficiente visual acompanhando o jogo do time do seu coração no estádio. Sua mãe ao lado narra todo o jogo. JAMAIS SERÁ SÓ UM JOGO pic.twitter.com/tAEiSMDcYV — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 9 de setembro de 2018

Ah o futebol..... Na foto, a mãe narra cada lance do jogo para seu filho. O futebol não precisa ser visto para ser sentido. Que imagem linda, que amor lindo entre mãe e filho e entre os dois e o Palmeiras. 👏🏻 pic.twitter.com/iBIQr2jfda — Allianz Parque Fotos (@AllianzPFotos) 10 de setembro de 2018

