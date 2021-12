Mãe do goleiro da Chape emociona a todos ao consolar repórter

A mãe do goleiro Danilo, Ilaídes Padilha, que perdeu o filho no trágico acidente aéreo com o time da Chapecoense, emocionou a todos nesta sexta-feira, 2, ao demonstrar carinho e generosidade consolando o repórter que a entrevistava na Arena Condá, em Chapecó.

Ilaídes surpreende o jornalista ao fazer a pergunta: "Como vocês da imprensa estão se sentindo ao perder tantos amigos queridos lá?". Emocionado, ele abraçou a mãe de Danilo.

Os usuários do twitter compartilharam mensagens emocionadas sobre a ação:

A mãe do Danilo mostrando o que é ser gigante. Obrigado @uaiteve por esse registro. pic.twitter.com/QH15ybRg1x — dudu 💚🇨🇴 (@Dudu) 2 de dezembro de 2016

Dona Alaíde, gigante! Seu abraço nos dá força para seguir nessa missão. Em nome de toda a equipe do #SelecaoSportv. OBRIGADO! — Seleção SporTV (@SelecaoSporTV) 2 de dezembro de 2016

Uma das cenas mais lindas e comoventes da vida. A mae do Danilo é um ser de luz. Grande abraço ao Guido e a todos q estão nessa cobertura. https://t.co/2AZwBDg6xN — SNAP @andreolifelipe (@andreolifelipe) 2 de dezembro de 2016

Ela perdeu o filho e teve força pra consolar o repórter que cobrirá seu velório. O Danilo foi criado mesmo numa família de heróis. 💚 pic.twitter.com/7e9ZMOrvcn — pedro (@opedrocaruso) 2 de dezembro de 2016

