Mãe de namorada de Pistorius diz que filha terminaria namoro

A mãe de Reeva Steenkamp, morta em 2013 pelo campeão paralímpico Oscar Pistorius, declarou em uma entrevista exclusiva ao Times Magazine que sua filha "tinha decidido deixar Oscar naquela noite".

"Suas roupas estavam embaladas. Não há nenhuma dúvida em nossas mentes. Ela decidiu deixar Oscar naquela noite", disse June Steenkamp.

"Não há nenhuma dúvida em nossas mentes que algo deu terrivelmente errado, alguma coisa a deixou tão desesperada que ela se escondeu atrás de uma porta fechada com dois telefones celulares", escreveu a mãe da jovem em seu livro "Reeva, contada por sua mãe" (em tradução livre), a ser lançado em 6 de novembro no Reino Unido e que a revista Times, suplemento de fim de semana do Times, publicou trechos.

June Steenkamp descreve Oscar Pistorius como alguém "arrogante", "louco", "lunático", "explosivo", "possessivo", "distraído" e "sorrateiro", e apresenta-o como "armado até os dentes" e "rápido no gatilho".

"Foi a infelicidade de Reeva tê-lo conhecido, porque cedo ou tarde ele mataria alguém. Acredito firmemente nisso", escreveu ela em seu livro.

Ela também acredita que sua filha tinha "dúvidas sobre a sua compatibilidade" com o atleta.

"Ela me disse que não tinha dormido com ele. Eles compartilhavam a mesma cama, mas ela estava com medo de elevar seu relacionamento a esse nível... Ela não queria dormir com Oscar enquanto não tivesse certeza. Acho que seu relacionamento estava chegando ao fim", garantiu.

Ela também reconhece "não estar satisfeita" pela absolvição por assassinato de Oscar Pistorius, uma acusação que poderia levá-lo à prisão perpétua. "Eu não acredito que justiça tenha sido feita à Reeva", insistiu.

June e Barry Steenkamp também manifestaram o desejo de encontrar Pistorius.

"Eu queria vê-lo para ouvi-lo dizer, sinceramente, 'sinto muito", declarou Barry Steenkamp.

O campeão paralímpico de 27 anos foi condenado na semana passada a cinco anos de prisão por matar sua namorada em 2013. Ele foi imediatamente detido após um julgamento de quase oito meses.

