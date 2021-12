Mãe de Cristiano Ronaldo sofre AVC em Portugal

A mãe do astro Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, de 65 anos, sofreu um AVC Isquémico na madrugada desta terça-feira, 3, e está internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, em Funchal, cidade da Ilha da Madeira. Dolores passou por uma intervenção cirúrgica, e as informações iniciais indicam que ela reagiu bem mas o quadro clínico inspira cuidados, principalmente para evitar sequelas como paralisia ou dificuldade em falar, segundo informações do Jornal da Madeira, de Portugal.

Ainda segundo o jornal, a equipe médica utilizou uma técnica chamada trombectomia mecânica, de alta complexidade, que se revela muito eficaz na desobstrução de artérias. O AVC isquémico trata-se de uma obstrução da artéria, que impede a passagem de oxigénio para as células cerebrais e pode ocasionar na morte neuronal em poucas horas.

Cristiano Ronaldo, jogador da Juventus, da Itália, está em Portugal para acompanhar a mãe na recuperação. Em solo português, o atacante corre o risco de não entrar em campo nesta quarta-feira, 4, para enfrentar o Milan no jogo de volta da semifinal da Copa da Itália.

