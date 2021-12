Machucado, Lucas é cortado dos amistosos da Seleção

O técnico Dunga precisou fazer mais um corte na Seleção Brasileira às vésperas do amistoso com a Turquia, na quarta-feira, 12. Na manhã desta segunda, 10, enquanto os jogadores se apresentavam à comissão técnica, a CBF anunciou o veto ao atacante Lucas, do Paris Saint-Germain.

O ex-jogador do São Paulo sofreu uma lesão no pé direito durante a vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha, em rodada do Campeonato Francês, neste domingo. Lucas era um dos destaques da partida, com direito a um gol, antes de se machucar.

Com o veto, Lucas perde a chance de fazer seu aguardado retorno à Seleção, depois de ficar fora da Copa do Mundo. Ele não era convocado desde outubro do ano passado, após participar da campanha vitoriosa do Brasil na Copa das Confederações.

A CBF não confirmou se chamará um substituto para ocupar a vaga do atleta. "A comissão técnica estuda a possibilidade de convocar um substituto para Lucas, o que poderá ser anunciado em breve", informou a entidade.

Lucas é a segunda baixa de última hora da Seleção. Também por conta de lesão, o volante Rômulo, do Spartak Moscou, foi cortado na sexta. O meia Fred, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi chamado para ocupar a vaga.

O atacante do PSG seria um dos últimos a se apresentar à seleção em Istambul por causa da partida do seu time no domingo. Os primeiros jogadores começaram a chegar à Turquia na noite de domingo. A maior parte do elenco desembarcará em solo turco na manhã desta segunda - à tarde já está programado o primeiro treino.

Depois do amistoso em Istambul, nesta quarta, a seleção viajará para Viena, onde enfrentará a Áustria no dia 18, terça da próxima semana. Será o último amistoso do Brasil neste ano.

