O ex-campeão do UFC, Lyoto Machida foi duramente derrotado pelo cubano Yoel Romero com um nocaute na madrugada deste domingo, 28. Após a luta, o brasileiro foi atendido por médicos ainda no octógono e não ficou de pé durante o anúncio da vitória de Romero, como é tradicional. Machida não conceceu entrevista após o combato, hábito também é comum em duelos principais.

O primeiro round comeceu com os dois lutadores se estudando e trocando alguns chutes e socos. O brasileiro mostrou um melhor desempenho, mas o cubano também acertou alguns golpes. O segundo round seguiu uma linha semelhante.

Na terceira etapa, o cubano partiu para cima do brasileiro, usando seu wrestling para derrubar Machida. Ele deu uma sequência de cotoveladas e nocauteou o ex-campeão do UFC, que não teve reação.

Má fase

A derrota consolida a má fase enfrentada por Machida. Ele vinha de uma derrota contra Luke Rockhold em abril desse ano, quando foi finalizado. Essa é a segunda vez, desde 2007, que ele tem uma sequência de duas derrotas seguidas no UFC.

A primeira vez foi quando ele perdeu o cinturão dos meio-pesados para Maurício Shogun e depois perdeu para Rampage Jackson.

Lyoto Machida é nocauteado por Yoel Romero no UFC

