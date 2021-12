Lyon vence final e PSG de Cristiane e Formiga fica com vice da Liga dos Campeões

O Lyon conquistou nesta quinta-feira o bicampeonato consecutivo da Liga dos Campeões de futebol feminino. Em uma decisão francesa diante do Paris Saint-Germain, em Cardiff, no País de Gales, as atuais campeãs venceram nos pênaltis, por 7 a 6, após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.

A derrota para o Lyon frustrou as brasileiras Formiga e Cristiane. As duas foram titulares e atuaram durante os 120 minutos. Na disputa de pênaltis, converteram suas cobranças, mas viram a goleira Kiedrzynek desperdiçar sua tentativa e selar a derrota do Paris Saint-Germain.

Se a polonesa terminou como "vilã" do lado parisiense, a goleira Bouhaddi foi a heroína do Lyon. Além de boas defesas no tempo normal, pegou uma cobrança na disputa de pênaltis e ainda converteu o chute final, que confirmou o título para a sua equipe.

Depois de um jogo movimentado no tempo normal, com ótimas chances de gol para os dois lados, a prorrogação foi bem mais morna. O Lyon até tentava alguns ataques esporádicos, mas o PSG parecia confortável com o encaminhamento para os pênaltis.

Na disputa, Cristiane converteu a primeira cobrança do PSG e Formiga, a última das cinco regulamentares. E o time parisiense chegou a ficar na frente quando Kiedrzynek defendeu a tentativa de Le Sommer, mas a virada viria em seguida.

Esta foi a quarta conquista europeia do Lyon, se igualando ao Frankfurt, da Alemanha, como maior campeão continental entre as mulheres. Já o PSG amargou seu segundo vice, igualando a campanha de 2015, quando caiu justamente para o Frankfurt na decisão.

adblock ativo