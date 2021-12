Luxemburgo recebe alta após internação por Covid-19: "Vencemos o vírus"

O técnico Vanderlei Luxemburgo recebeu alta do hospital Sírio Libanês, nesta terça-feira, 22, em São Paulo, após ficar internado por ter contraído o coronavírus pela segunda vez. O treinador publicou um vídeo nas redes sociais e comemorou a liberação médica.

- Estou indo para casa. Recebi alta, graças a Deus. Passei por essa, vencemos o vírus. Vara de marmelo: enverga, mas não quebra - disse o treinador.

O treinador estava internado desde o dia 11 de dezembro. Foi a segunda vez que Vanderlei Luxemburgo testa positivo para a Covid-19. Na primeira, no início de julho, ele estava assintomático e foi afastado do trabalho diário no Palmeiras, último clube que dirigiu.

