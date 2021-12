Luverdense anuncia Ávine como reforço para a Série B

Depois de ser descartado pelo Bahia, o lateral-esquerdo Ávine está de casa nova e vai enfrentar o clube que o revelou na Série B do Campeonato Brasileiro.

Aos 28 anos, o baiano foi contratado pelo Luverdense e já se encontra na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, onde nos próximos dias inicia os treinamentos com os novos companheiros nos próximos dias.

O Luverdense destacou as temporadas vividas por Ávine em 2008 e 2010, quando foi peça fundamental no time que subiu para a primeira divisão após sete anos longe da elite. Ávine terá a chance de provar que está recuperado da cirurgia no joelho.

A estreia alviverde na Série B será diante do Joinville-SC no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

