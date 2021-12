Luvas usadas por Ayrton Senna são leiloadas por R$ 65 mil

Um par de luvas de corrida usadas por Ayrton Senna na temporada de 1991, quando ele ganhou seu terceiro título na Fórmula 1, foi vendido por 33.200 dólares (R$ 65 mil) em um leilão beneficente para os mecânicos da categoria nesta segunda-feira, 25.

As luvas, doadas pelo ex-coordenador da equipe McLaren, Jo Ramirez, que era amigo do brasileiro, foram compradas por Gerard Lopez, proprietário da atual equipe Lotus, que segue a linhagem da antiga Toleman, com a qual Senna fez sua estreia na F1, em 1984.

Senna também correu pela Lotus, relacionada apenas pelo nome com a equipe atual, de 1985 a 87.

Os 11 lotes no leilão no Royal Opera House de Londres, arrecadaram mais de 92 mil libras para a Grand Prix Mechanics Charitable Trust, presidida pelo tricampeão Jackie Stewart.

