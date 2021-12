Lutando pela sobrevivência, Botafogo pega a líder Catuense

Duas partidas dão segmento nesta quarta-feira à quinta rodada do Campeonato Baiano. O destaque vai para o confronto de opostos Botafogo x Catuense.

O time da casa, que manda seus jogos em Serrinha, recebe, às 21h15, a líder e invicta equipe nascida em Catu. Até aqui, o Bem-te-vi tem 10 pontos, frutos de três vitórias e um empate em quatro partidas.

O contraponto é visível com o solitário ponto que o vice-lanterna Botafogo obteve na terceira rodada contra o Juazeiro. No mais, foram três derrotas.

Dessa forma, no Baianão 2014, o Alvi-Rubro nascido em Salvador só está à frente do Feirense, que perdeu todas as partidas que fez. No entanto, o time do interior tem um jogo a menos. É que a primeira fase do Baiano, por ter número impar de equipes, nove, faz com que uma folgue por rodada.

Para o Botafogo, mesmo assim, o problema é o que ele mira para cima na tabela. Os dois últimos colocados desta primeira fase, na qual cada time faz oito jogos, serão rebaixados à Segunda Divisão. E o antepenúltimo colocado, o Juazeiro, também tem um ponto, mas, assim como o Feirense, só entrou em campo três vezes.

Já o Galícia, em sexto, com as mesmas quatro partidas que o Botafogo, fez quatro pontos.

Outra questão que faz o Alvi-Rubro precisar imperiosamente da vitória é a classificação para a segunda fase. Apenas cinco times avançam à etapa que contará com a participação dos gigantes Bahia e Vitória e na qual se decidirá o título.

O quinto colocado no momento é o Bahia de Feira (Feira de Santana), com cinco pontos em quatro jogos.

Na última terça-feira, 21, a Jacuipense desperdiçou a chance de assumir a liderança ao empatar em 2 a 2 com a Juazeiresne no estádio de Pituaçu. Com o resultado, o time de Conceição de Jacuípe (que vem mandando os seus jogos no estádio de Pituaçu) chegou aos mesmo dez pontos da Catuense, mas com um saldo pior. Já a Juazeirense está no terceiro lugar, com oito pontos.

O outro jogo desta quarta-feira ocorre em Teixeira de Freitas. Às 20h30, o Serrano, em quarto lugar com sete pontos em quatro partidas, recebe o Juazeiro. A rodada se completa na quinta-feira, 23, com Feirense x Galícia.

adblock ativo