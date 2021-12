Lutadora desmaia após bater peso da categoria no UFC

A lutadora Julija Stoliarenko, de 27 anos, desmaiou na tarde desta sexta-feira, 19, durante sua pesagem oficial no UFC, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos.

Peso-galo, a atleta da Lituânia conseguiu bater 61,5kg, porém, passou mal logo após o procedimento e precisou ser atendida por médicos do local. Bastante debilitada, a esportista foi encaminhada a um hospital em uma maca.

Segundo o Ultimate, por conta do ocorrido, o duelo entre a lutadora e a norte-americana Júlia Avila, foi cancelado pela federação.

Julija Stoliarenko just fainted on the scale #UFCVegas22 pic.twitter.com/3PjNMUGxFf